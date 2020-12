بھارتی کرکٹ ٹیم کے معروف کھلاڑی نے یوٹیوب سے شہرت پانے والی نوجوان لڑکی سے شادی کر لی

ممبئی (ویب ڈیسک) انٹرنیشنل کرکٹ میچز میں بھارت کی نمائندگی کرنے والے کرکٹر یوزیندرا چاہل نے یوٹیوب سے شہرت حاصل کرنے والی کوریوگرافر دھنا شری ورما سے شادی کرلی۔

بھارتی میڈیا رپورٹس کے مطابق دونوں کی منگنی رواں سال اگست میں ہوئی تھی اور آج دونوں رشتہ اذدواج میں منسلک ہوگئے ہیں۔

شادی کی تقریب بھارتی شہر گرو گرام میں روایتی انداز میں ہوئی جس میں کوریوگرافر دھناشری ورما نے سرخ رنگ کا عروسی جوڑا زیب تن کررکھا تھا۔

22.12.20 ????

We started at “Once Upon A Time” and found “Our Happily Ever After,” coz’ finally, #DhanaSaidYuz for infinity & beyond! pic.twitter.com/h7k3G3QrYx