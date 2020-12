باکسر عامر خان کی وزیراعظم پاکستان عمران خان سے ملاقات

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) عالمی شہرت یافتہ پاکستانی نژاد برطانوی باکسر عامر خان نے وزیراعظم پاکستان عمران خان سے ملاقات کی جس میں پاکستان میں کھیلوں کے فروغ اور سماجی فلاح و بہبود کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔

تفصیلات کے مطابق باکسر عامر خان اور وزیراعظم پاکستان عمران خان کے درمیان ہونے والی ملاقات کے دوران وزیراعظم کے معاون خصوصی زلفی بخاری بھی موجود تھے۔ باکسر عامر خان نے اپنے ٹوئٹ میں لکھا کہ وزیراعظم عمران خان سے ایک یادگار ملاقات ہوئی، ہم جلد پاکستان کیلئے کچھ نیا کرنے والے ہیں۔

Great meeting with @ImranKhanPTI and @sayedzbukhari We making big moves in pakistan ???????? #Ukpakdosti @CTurnerFCDO pic.twitter.com/5rFTyoMT0t