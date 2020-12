کورونا کے باوجود پاکستان کی آئی ٹی ایکسپورٹس میں اضافہ، تاریخ رقم ہوگئی

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) کورونا وبا کے باوجود رواں مالی سال کے دوران پاکستان کی آئی ایکسپورٹس میں شاندار اضافہ ہوا ہے۔

وزیر اعظم کے مشیر برائے تجارت عبدالرزاق داؤد نے اپنے ایک ٹویٹ میں بتایا کہ رواں مالی سال کے دوران جولائی سے نومبر کے دوران پاکستان کی آئی ٹی ایکسپورٹس میں 39 فیصد اضافہ ہوا۔ ان پانچ مہینوں میں پاکستان کی آئی ٹی ایکسپورٹس 763 ملین ڈالر رہیں جبکہ گزشتہ سال اسی عرصے کے دوران یہ ایکسپورٹس 549 ملین ڈالر تھیں۔

انہوں نے برآمد کنندگان سے کہا کہ وہ عالمی مارکیٹ میں اپنی پراڈکٹس کی خوب تشہیر کریں ، اس سلسلے میں وزارتِ تجارت انہیں ہر قسم کی مدد فراہم کرے گی۔

I want to congratulate our IT exporters for sustaining the growth in our IT exports. I am happy to share that for the period Jul-Nov 2020, our IT exports grew by 39%, standing at USD 763 million as compared to USD 549 million in the corresponding period last year. 1/2