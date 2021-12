آرمی چیف اچانک ایل او سی پہنچ گئے

مظفر آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن) آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے لائن آف کنٹرول (ایل او سی ) کا دورہ کیا ہے۔

پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ (آئی ایس پی آر ) کے مطابق - آرمی چیف نے کوٹ کٹیرہ سیکٹرمیں ایل او سی کا دورہ کیا اور افسروں ،جوانوں سےملاقات کی۔ آرمی چیف نےاگلےمورچوں پرتعینات جوانوں کےحوصلےکوسراہا۔آرمی چیف کا کہنا تھا کہ ہمہ وقت چوکنااورتیاررہنےسےتمام خطرات سےنمٹاجاسکتاہے۔ ایل اوسی پرسیکیورٹی یقینی بنانےکیلئےحکمت عملی اہم ہے۔اس موقع پر آرمی چیف کوایل اوسی کی صورتحال،فارمیشن کی تیاریوں پر بریفنگ بھی دی گئی ۔

