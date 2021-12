شدت پسند بھارتی ہندؤوں نے ایک اور چرچ پر حملہ کردیا

نئی دہلی(ڈیلی پاکستان آن لائن) بھارتی ریاست کرناٹک میں انتہا پسند ہندؤوں نے ایک اور چرچ پر حملہ کردیا۔

بھارتی میڈیا کے مطابق ریاست کرناٹک میں انتہاپسند ہندوؤں نے 160 سال پرانے سینٹ جوزف چرچ پرحملہ کردیا۔ توڑپھوڑ کی اورچرچ میں موجود افراد کوجان سے مارنے کی دھمکیاں دیں۔انتہاپسندوں نے ہندوؤں کوزبردستی مسیحی بنائے جانے کا الزام لگا کرچرچ پرحملہ کیا۔ حملے کے وقت لوگ عبادت کے لئے چرچ میں جمع تھے۔

واضح رہے کہ چند روزقبل کرناٹک کے شہرکولارمیں ہندوانتہاپسندوں نے مسیحیوں کی مقدس کتاب کونذرآتش کردیا تھا۔

#JUSTIN: A church in #Karnataka's Chikkaballapur district was attacked by miscreants. This attack comes amid discussion of #AntiConversionBill in the state assembly today. @IndianExpress pic.twitter.com/LO9R6DaxXb