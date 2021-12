دو ملکوں نے کابل ایئرپورٹ چلانے کے لیے رضا مندی ظاہر کردی

کابل(ڈیلی پاکستان آن لائن) افغانستان کی نئی حکومت کو بڑی خوشخبری مل گئی۔دو ملکوں نے کابل ایئرپورٹ چلانے پر رضا مندی ظاہر کردی ۔

چینی میڈیا کے مطابق ترکی اور قطر نے مشترکہ طور پر کابل اٰیئر پورٹ کو چلانے پر رضا مندی ظاہر کی ہے۔دونوں ملکوں کی مشترکہ ٹیم آئندہ چند روز میں افغانستان کا دورہ کرے گی اور اس دوران ایئرپورٹ چلانے کے حوالے سے امورزیر بحث آئیں گے۔

????????#Turkey, ????????#Qatar agree to jointly operate Kabul Airport in #Afghanistan.

A joint Turkish and Qatari committee would visit Kabul to discuss the deal with Afghanistan's interim govt., as well as the demands and expectations of the Afghan side. pic.twitter.com/3La7OKW4tk