قومی ویمن کرکٹ ٹیم کی سابق کپتان ثناء میر کی پی سی بی مینجمنٹ کمیٹی میں شمولیت سے معذرت 

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان کرکٹ ٹیم کی سابق کپتان ثناء میر نے پی سی بی مینجمنٹ کمیٹی میں شمولیت سے معذرت کر لی ، کہا کہ میں کمنٹری اور فیکا کے پلیت فورم سے کرکٹ کیلئے آواز بلند کرتی رہوں گی ۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے رد عمل میں ثناء میر کا کہنا تھا کہ پی سی بی مینجمنٹ کمیٹی میں میرا نام شامل کیا گیا جس کیلئے شکر گزار ہوں ، میں مبارکباد دینے والوں کی بھی مشکور ہوں مگر میں اس قابل نہیں ، میں کمٹری اور فیکاکے پلیٹ فارم سے ہی کرکٹ کیلئے اپنی آزادانہ رائے اور آواز بلند کرتی رہوں گی ۔

It is very humbling to be named in the PCB mgmt com????????.I would like to express my gratitude to all decision makers & everyone around the world who congratulated me.For now,I'll not be able to participate as I look fwd to contribute through my independent voice in FICA & thru comm.