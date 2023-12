بگ بیش لیگ، ٹائم آوٹ سے بچنے کیلئے حارث رؤف گلوز اور پیڈ پہنے بغیر میدان میں اتر گئے، ویڈیو وائرل

لاہور (ویب ڈیسک) اوول کرکٹ گراونڈ میں میلبورن سٹارز اور سڈنی تھنڈر کے درمیان بِگ بیش لیگ 2023-24 کے میچ میں انوکھا واقعہ پیش آیا جب حارث رؤف کو گلوز اور پیڈ پہنے بغیر بیٹنگ کرنے کے لیے گراونڈ میں پہنچ گئے جس کی ویڈیو بھی سامنے آگئی ۔

ڈان نیوز کے مطابق پاکستانی فاسٹ باؤلر حارث رؤف بگ بیش لیگ میں میلبرن سٹارز کی نمائندگی کررہے ہیں اور غیر معمولی صورتحال اس وقت پیدا ہوئی جب اننگز کا آخری اوور شروع ہوا تو 6 کھلاڑی آؤٹ تھے لہٰذا حارث رؤف سمجھے کہ ان کے بیٹنگ کرنے کی نوبت نہیں آئے گی اور وہ پیشگی تیار نہیں ہوئے لیکن غیر معمولی طور پر میلبرن ٹیم کی لگاتار 3 وکٹیں گرجانے سے ایسی صورتحال پیدا ہوئی کہ حارث رؤف کو کریز پر جانا پڑا تاہم وہ ٹائم آؤٹ ہونے سے بچنے کے لیے بغیر حفاظتی کٹ پہنے ہی میدان میں چلے گئے۔

گیارویں نمبر پر بیٹنگ کے لیے آنے والے حارث رؤف نے گلوز اور ہیلمٹ تو ساتھ لے لیا تاہم وہ پیڈز پہن کر میدان میں نہیں گئے جس پر آن فیلڈ امپائرز نے انہیں حفاظتی سامان کے بغیر بیٹنگ کرنے کی اجازت نہیں دی، پھر حارث رؤف کو دستانے اور ہیلمٹ پہننا پڑا تاہم وہ نان سٹرائیکر اینڈ پر تھے اور اننگز کی آخری بال تھی اس لیے انہیں پیڈ کے بغیر ہی کھیلنے کی اجازت دے دی گئی۔

No gloves, pads or helmet on ????



Haris Rauf was caught by surprise at the end of the Stars innings!@KFCAustralia #BucketMoment #BBL13 pic.twitter.com/ZR9DeP8YhW