میچ کے بعد گراﺅنڈ کی صفائی بھی ضروری ہے، ڈین جونز نے پاکستانیوں کو سبق سکھا دیا، اکیلے ہی گراﺅنڈ کی صفائی کرنے کی ویڈیو وائرل ہوگئی

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن) سابق آسٹریلین کرکٹر اور پی ایس ایل میں کراچی کنگز کے کوچ ڈین جونز نے میچ کے بعد ایسا کام کردیا کہ پاکستانیوں نے ان کی تعریفوں کے پل باندھ دیے۔

سوشل میڈیا پر سامنے آنے والی ویڈیو میں دیکھا جاسکتا ہے کہ جمعہ کے روز کراچی کنگز اور پشاور زلمی کا میچ ختم ہونے کے بعد ڈین جونز اس جگہ کی صفائی میں مصروف ہیں جہاں کھلاڑی بیٹھے ہوئے تھے۔ ڈین جونز بڑی جانفشانی کے ساتھ گراﺅنڈ کی صفائی کرتے ہوئے نظر آرہے ہیں جبکہ کوئی بھی پاکستانی کھلاڑی، آفیشل یا تماشائی اس کام میں ان کے ساتھ نظر نہیں آرہا ۔

ڈین جونز کی یہ ویڈیو سامنے آنے کے بعد سوشل میڈیا پر جہاں انہیں خوب سراہا جارہا ہے وہیں پاکستانی کھلاڑیوں اور گراﺅنڈ میں موجود تماشائیوں کو خوب آڑے ہاتھوں لیا جارہا ہے۔

This 2 second video of Dean jones where he is cleaning the dugout posts at Karachi stadium today

Gives out a message To All the players and THE CROWD

to Pls take care of ur Civic duties and ur properties pic.twitter.com/bi7nzk2X8n