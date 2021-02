انتہا پسند پھر سیف اور کرینہ کے بچے کے نام کے پیچھے پڑ گئے، تنقید شروع، نومولود کی تصویر بھی سامنے آگئی انتہا پسند پھر سیف اور کرینہ کے بچے کے نام کے پیچھے پڑ گئے، تنقید شروع، ...

سورس: Instagram/b0llywood.club

ممبئی (ویب ڈیسک) بالی ووڈ کا پاور کپل سیف علی خان اور کرینہ کپور دوسرے بچے کے والدین بن گئے ہیں اور ان کے بچے کے نام کو لے کر سوشل میڈیا پر تنقید شروع ہوگئی، تیمور کے بھائی کی تصویر بھی سامنے آگئی ۔

سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر انتہاپسند صارفین کی جانب سے کرینہ اور سیف کو جنگجوؤں کے نام بتا کر ان کو طنز کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔

ایک صارف نے لکھا ’اچھا تو ان کے دوسرے بیٹے کا نام اورنگزیب ہو گا یا بابر؟

ایک اور انتہاپسند بھارتی نے لکھا کہ کرینہ اور سیف اپنے بیٹے کا کیا نام رکھیں گے؟ اسامہ بن لادن، اجمل قصاب یا اورنگزیب۔

ایک اور صارف نے لکھا کہ ٹوئٹر کے مطابق اورنگزیب آ گیا ہے۔

مکنڈ جا نامی انتہاپسند نے لکھا کہ تیمور کے بعد اب کیا نام رکھا جائے گا؟ بابر یا اورنگزیب؟ ٹیپو سلطان کو بھی یاد رکھیں، میں صرف مشورہ دے رہا ہوں۔