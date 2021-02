وزیراعظم سری لنکا کے دورے پر کولمبو پہنچ گئے، گارڈ آف آنر پیش کیا گیا

سری لنکا (آئی این پی) وزیراعظم عمران خان سری لنکا کے دورے پر کولمبو پہنچ گئے، وزیراعظم کو سری لنکا میں گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔

کولمبو ایئرپورٹ پر وزیراعظم کے اعزاز میں استقبالیہ تقریب منعقد کی گئی اور گارڈ آف آنر بھی پیش کیا گیا۔ وزیراعظم کا دورہ سری لنکا دو دن پر مشتمل ہے، وزیرخارجہ شاہ محمود قریشی، مشیر تجارت عبدالرزاق داﺅد اور معاون خصوصی زلفی بخاری وزیراعظم کے ہمراہ موجود ہیں۔ وزیراعظم عمران خان سری لنکا میں صدر اور ہم منصب سے ملاقات کریں گے۔ وزیراعظم سری لنکا مہندرار اجاپکسے نے وزیراعظم عمران خان کا استقبال کیا۔

#WATCH PM #ImranKhan arrived in #SriLanka to sign seven accords. Khan to attend Pakistan-Sri Lanka Trade& Investment Forum, hold bilateral talks covering trade, investment, health,education,agriculture,defense & security. Key regional & international issues will also be discussed pic.twitter.com/49Rmw5QQ5w