ڈانس کے دیوانے حسن علی کی ٹھمکے لگاتے ایک اور ویڈیو وائرل

???? @RealHa55an bringing some masti to the HBL PSL 6 Googly Challenge!

Send us your videos with the hashtag: #GooglyChallenge #HBLPSL6 #MatchDikhao pic.twitter.com/mRFayXKfSC