'دورہ پاک سری لنکا تعلقات کو مزید مضبوط بنائے گا' شاہ محمودقریشی کا کولمبو سے ٹوئٹ

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن) وزیرخارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ یہ دورہ سری لنکا اور پاکستان کے مابین تعلقات کو مستحکم بنائے گا۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر اپنے ایک پیغام میں شاہ محمودقریشی نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ کولمبو پہنچ کر خوشی ہوئی۔ سری لنکا کے پہلےدورے میں بلات کی سطح پر دونوں ملکوں میں قریبی تعلق کا اشتراک کیا جائے گا جبکہ دونوں ملکوں میں تعلقات کو مزید مستحکم بنا یا جائے گا۔

اپنے پیغام میں وزیرخارجہ شاہ محمود قریشی نے مزید کہا کہ اس دورے میں سری لنکا اور پاکستان کے مابین تمام شعبوں میں تعاون اور تبادلہ خیال کیا جائے گا۔

واضح رہے کہ وزیراعظم عمران خان اپنے وفد کے ہمراہ دو روزہ سرکاری دورے پر سری لنکا پہنچے ہیں ۔ جہاں ان کا سری لنکن وزیراعظم کی جانب سے شاندار استقبال اور چاک و چوبند دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا۔ وزیرخارجہ شاہ محمود قریشی، مشیر تجارت عبدالرزاق داؤد اور معاون خصوصی زلفی بخاری وفدمیں شامل ہیں۔منصب سنبھالنے کے بعد وزیرِ اعظم عمران خان کا سری لنکا کا یہ پہلا دورہ ہے وہ سری لنکن ہم منصب مہندا راجا پاکسے کی دعوت پر کولمبو پہنچے۔

