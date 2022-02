'شادیوں میں رشتے دیکھنے والی آنٹی ،پی ایس ایل دیکھنے گئی خاتون کی میمز تیار

'شادیوں میں رشتے دیکھنے والی آنٹی ،پی ایس ایل دیکھنے گئی خاتون کی میمز تیار

Rishty wali Aunties in shadi halls looking for single people #MSvLQ pic.twitter.com/ZWpuq3z1lz

Rishtay wali aunty keeping a close eye on unmarried girls in the neighborhood be like:#MSvLQ #LQvMS #PSL7 pic.twitter.com/18ln8dlvRG — SAAD (@Fallen_x_King) February 23, 2022