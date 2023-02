وفاقی کابینہ کے کفایت شعاری اقدامات سے سالانہ 200 ارب کی بچت ہو گی: وزیراعظم

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ وفاقی کابینہ کے کفایت شعاری اقدامات سے سالانہ 200 ارب روپے کی بچت ہو گی، خوداپنے آپ سے کفایت شعاری کی مثالیں قائم کر رہے ہیں۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے بیان میں وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ مشکلا ت میں معاشی بوجھ بانٹنا کفایت شعاری اقدامات کی مثالیں ہیں، اجتماعی کوششوں سے ہی ملک کو موجودہ چیلنجز سے نکالا جا سکتا ہے۔کفایت شعاری کابینہ کی جانب سے رضاکارانہ طور پر تنخواہیں ، مراعات نہ لینے سے شروع ہوتی ہے۔

انہوں نے کہا کہ وفاقی کابینہ اراکین کے اقدام سے سالانہ 200 ارب روپے کی بچت ہو گی۔ اتحادیوں کی جانب سے حمایت پر ان کا شکرگزار ہوں، کفایت شعاری اقدامات پر عملدرآمد کی خود نگرانی کروں گا۔

austerity measures that begin with the cabinet members voluntarily surrendering their pays, perks & privileges will save the exchequer an amount of Rs. 200 billion annually. I am grateful to all coalition partners for their support. Will personally supervise the implementation https://t.co/JlzjFZAUJ9