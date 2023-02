ممبئی (آئی ا ین پی) بھارتی گلوکار میکا سنگھ نے ساتھی گلوکار سونو نگم پر کنسرٹ کے دوران ہونے والے حملے کے بعد تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ شمالی انڈیا میں ہونے والے شوز کے لیے اپنے ساتھ کم سے کم 10 باڈی گارڈز رکھتے ہیں۔

میکا سنگھ نے سونو نگم پر ہونے والے حملے پر افسوس کرتے ہوئے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر لکھا کہ یہ سن کر بہت دکھ اور حیرانی ہوئی کہ سونو نگم پر حملہ کیا گیا ہے، وہ بھی ممبئی میں۔

It’s Very sad & shocking hear that respected singer #SonuNigam was attacked, that too in MUMBAI. pic.twitter.com/XOLQh2D6nz