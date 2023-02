شہناز گل نے اہم اعزاز اپنے نام کرلیا

ممبئی (آئی این پی) بالی ووڈ کی ملٹی ٹیلنٹڈ شہناز گل نے اداکاری، ماڈلنگ اور گلوکاری کے میدان میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوانے کے بعد ڈیجیٹل پلیٹ فارم پر میزبانی کرتے ہوئے ڈیجیٹل پرسنالٹی آف دی ایئر 2023 کا اعزاز بھی اپنے نام کروا لیا۔

بھارتی میڈیا رپورٹس کے مطابق گزشتہ روز ممبئی میں لوکمت ڈیجیٹل کریٹر ایوارڈز کا میلہ سجا جس میں شوبز انڈسٹری کی کئی نامور شخصیات نے شرکت کی۔مشرقی پنجاب کے چندی گڑھ شہر سے تعلق رکھنے والی 30 سالہ شہناز گل نے لوکمت ڈیجیٹل کریٹر ایوارڈز میں ڈیجیٹل پرسنالٹی آف دی ایئر 2023 کا اعزاز اپنے نام کر لیا۔

Her SC story!

She got the DIGITAL PERSONALITY OF THE YEAR AWARD"

Congratulations @ishehnaaz_gill

????????

Lmao she switched on Bluetooth????????

[ #ShehnaazGill • #Shehnaazians #ShehnaazGallery] pic.twitter.com/k9Zr4T81Up