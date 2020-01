فرانسیسی صدر نے اسرائیلی سکیورٹی اہلکاروں کو جھاڑ کیوں پلائی؟

مقبوضہ بیت المقدس(ڈیلی پاکستان آن لائن)اسرائیل کے دورے پر آئے فرانسیسی صدر عمانویل میکخواں نے اسرائیلی سکیورٹی اہلکاروں کو جھاڑ پلادی۔ میکخواں نے اسرائیلی اہلکاروں کو یروشلم چرچ سے باہر نکل جانے کا حکم بھی دیا۔

تفصیلات کے مطابق فرانسیسی صدر جو ان دنوں اسرائیل کے دورے پر یروشلم میں موجود ہیں نے یروشلم چرچ کا دورہ کیاتو وہاں فرانسیسی سکیورٹی اہلکاروں کے ساتھ کھڑے اسرائیلی اہلکاروں کو دیکھ کر برہم ہوگئے۔ انہوں نے اسرائیلی اہلکاروں سے کہا کہ وہ باہر نکل جائیں، سب لوگ جانتے ہیں کہ قوانین کیا ہیں۔انہوں نے اسرائیلی اہلکاروں کو مخاطب کرتے ہوئے کہاکہ انہوں نے قوانین کو توڑا ہے اور انہیں وہ سب پسند نہیں آیا جو اسرائیلی اہلکاروں نے کیا۔

French President Emmanuel Macron got into a testy exchange with Israeli security guards at the Church of Saint Anne in Jerusalem, accusing the guards of violating rules preventing them from entering what is considered French territory. https://t.co/KddwqtpLHI pic.twitter.com/goWXfShFrb