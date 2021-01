بیٹی کو جنم دینے کے بعد انوشکا شرما کی تازہ تصاویر سامنے آگئیں

ممبئی (ویب ڈیسک)بالی ووڈ اداکارہ انوشکا شرما اور بھارتی کرکٹر ویرات کوہلی والدین بننے کے بعد پہلی مرتبہ سامنے آگئے، ان کی تصاویر ممبئی میں ایک کلینک کے باہر لی گئی ہیں جہاں اداکارہ اپنے شوہر کے ساتھ چیک اپ کیلئے پہنچی تھیں ۔ اس دوران انوشکا شرما کو بلیو ڈینم شرٹ اور میچنگ ڈینم جینس میں دیکھا گیا جبکہ کوہلی بلیک شرٹ اور بلیک پینٹ میں نظر آئے ۔

بیٹی کو جنم دئے ہوئے تقریبا 10 دن ہی ہوئے ہیں ، لیکن انوشکا شرما اب پہلے کی طرح ہی فٹ نظر آرہی ہیں اور وزن نہیں بڑھا۔پاپارازی نے انہیں کلینک کے باہر دیکھا تو جھٹ سے تصاویر بنا لیں جس پر جوڑی نے پاپا رازی کو روکنے کی کوشش بھی کی ۔

جب ان کی تصاویر لینے پر اس شخص نے اصرار کیا اور ایک آدھ تصویر بنا لی تو اس کے بعد انہوں نے پوز بھی دیا اور تصویر بنوادی۔

It’s been 10 days Anushka Sharma gave birth and here she is looking so fit and pretty. Anushka Sharma is glowing ALL THE TIME. Before and after her wedding? Glowing. Before and after her pregnancy? GLOWING. This woman’s skin is just ageing backwards. How? I CANNOT WITH HER. Ever. pic.twitter.com/bg7NUysiu8