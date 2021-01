اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن) وفاقی وزیر انسانی حقوق شیریں مزاری نے اپوزیشن کے براڈشیٹ تحقیقاتی کمیٹی پرتحفظات مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ اپوزیشن روتی رہے،تحقیقات منطقی انجام تک پہنچیں گی۔

وفاقی وزیر برائے انسانی حقوق شیریں مزاری نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر اپوزیشن کے براڈشیٹ تحقیقاتی کمیٹی پر تحفظات مسترد کرتے ہوئے کہا اپوزیشن چلارہی کیونکہ ان کے لیڈرز کی چوری عوام کے سامنےآرہی ہے ، اپوزیشن روتی رہے ، تحقیقات منطقی انجام تک پہنچے گی۔

شیریں مزاری کا کہنا تھا کہ اپوزیشن وہ جج نہیں چاہتی جو ان کی لوٹ مار کے بارے میں بہت کچھ جانتا ہو لیکن سابقہ حکومتوں میں نقصان کے حقائق عوام کے سامنے آنا ضروری ہیں۔ان کا مزید کہنا تھا کہ اپوزیشن سےمنظوری لینامطلب چورسےاس کی مرضی کے جج کا پوچھنا ہے۔

Of course they don't want a judge who may know too much about their loot & scams! But nation must know incl how Pak suffered twice over under the corrupt elites & their abettors. Getting Opposition's approval for inquiry head is like a thief being asked to pick his own judge!