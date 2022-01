وہ پاکستانی بائولر جس کا سامنا کرنا اظہر الدین کو مشکل لگتا تھا؟ نام بتا دیا

نئی دہلی (ویب ڈیسک) سابق بھارتی بلے باز محمد اظہرالدین نے کہا ہے کہ اُنہیں پاکستان کے لیجنڈ فاسٹ بولر وسیم اکرم کا سامنا کرنا سب سے مشکل لگا۔

مائیکرو بلاگنگ سائٹ ٹوئٹر پر پاکستانی صحافی نے سابق بھارتی بلے باز محمد اظہرالدین سوال کیا کہ ’وہ کونسا باؤلر ہے جس کا سامنا کرنا آپ کو مشکل لگا؟

Wasim Akram is the most difficult bowler I have ever faced.