ڈاکٹر شہباز گل نے مریم نواز کا شکریہ ادا کردیا ،وجہ ایسی کہ جان کر آپ بھی مسکرا دیں 

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن)وزیراعظم کے معاون خصوصی ڈاکٹر شہباز گل نے ’آپ کا وزیراعظم آپ کے ساتھ‘نامی سلسلے میں عمران خان کی دو گھنٹے سے زائد براہ راست ٹیلی فونک گفتگو سننے پر مسلم لیگ ن کی نائب صدر مریم نواز شریف کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا ہے کہ ویسے ان دو گھنٹوں میں آپ کو اندازہ تو ہوا ہو گا کہ آپکا مستقبل کتنا تاریک ہے؟۔

تفصیلات کے مطابق مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ پر مریم نواز شریف کے ٹویٹ شیئر کرتے ہوئے ڈاکٹر شہباز گل نے تبصرہ کیا اور کہا کہ امید ہے کہ دو گھنٹے کی بات چیت کے بعد آپ کو پتہ چل گیا ہو گا نا آپ کے گالیاں دینے سے کام بنا تھا نہ پاوں پڑھنے سے اور نہ اب سائیلنٹ رہنے پر۔انہوں نے اپنے ایک دوسرے ٹویٹ میں کہا کہ آج وزیراعظم پاکستان کا ایک ایک لفظ ایک عام پاکستانی کی آواز تھا،اکانومی کو سٹیبل اور اب پانچ اعشاریہ37 فیصد پر گروتھ لا کر آج وزیراعظم نے اپوزیشن کو یہ پیغام دیاکہ اب وہ ان کی چوری اورلوٹے ہوئے پیسے کے پیچھے پوری قوت سے آئیں گے،نہ این آر او ملے گا نہ کوئی ڈھیل اور اس کے لئے خان ہر قیمت چکانے کو تیار ہے۔

Thank you for listening PM IK’s two hours long interview.

امید ہے دو گھنٹے کی بات چیت کے بات آپ کو پتہ چل گیا ہو گا نا آپ کے گالیاں دینے سے کام بنا تھا نہ پاؤں پڑھنے سے اور نہ اب سائیلنٹ رہنے پر۔ ویسے ان دو گھنٹوں میں آپ کا اندازہ تو ہوا ہو گا کہ آپکا مستقبل کتنا تاریک ہے pic.twitter.com/l5iytXB2LH