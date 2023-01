سکول میں طالبہ پر تشدد، مشی خان کا موقف بھی آگیا

کراچی (آئی این پی) لاہور میں نجی سکول میں طالبہ پر ساتھیوں کی جانب سے تشدد کیے جانے کے واقعے پر اداکارہ مشی خان نے غم و غصے کا اظہار کرتے ہوئے شدید مذمت کی ہے۔ ٹوئٹر پر جاری اپنے ویڈیو پیغام میں مشی خان نے کہا کہ سکول میں لڑکی کو اس کی ساتھیوں نے بہت ہی بری طرح سے مارا پیٹا اور بالوں سے گھسیٹا، مگر افسوس اس بات کا ہے ان کی ضمانت ہوگئی ہے۔

Shameful that the bully sick girl gang who beat & tortured the fellow girl got bail without any problem. Imagine what stinking system we have that no one is punished for any offence. #JusticeForParasShah #ScarsdaleSchool #Lahore pic.twitter.com/ytLMHO1B5T