ا مید کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیئے، آپ کا تحت الشعوری ذہن آپ کو آپ کے خوابوں کی ٹھوس، سچی اور حقیقی تعبیر سے سرفراز کر دے گا

مصنف: ڈاکٹر جوزف مرفی

مترجم: ریاض محمود انجم

قسط:170

عمر، عقل کی صبح کا نام ہے:

بدقسمتی کا عالم تو یہ ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگ اس رنجیدہ اور ناخوش شخص کی مانند ہی رویہ اورطرزفکر اختیار کرتے ہیں۔ وہ ”بڑھاپے“ اور پھر آخری عمر اور پھر اپنی زندگی کے اختتام سے خوف زدہ ہیں حالانکہ زندگی، ایک ابدی اور لازوال حقیقت ہے، اسے دوام حاصل ہے۔ عمر برسوں کی پروازکا نام نہیں ہے بلکہ عمر، عقل کی صبح کا نام ہے۔

عقل، فہم و فراست، اس آگاہی، اس ادراک کا نام ہے جس کے ذیعے آپ اپنے تحت الشعوری ذہن کی شاندار اور حیرت انگیز روحانی قوت کے متعلق علم اورمعلومات حاصل کر سکتے ہیں اور آپ یہ بھی جان سکتے ہیں کہ آپ ایک خوش اور خوشحال زندگی گزارنے کیلئے اس قوت و صلاحیت کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر ایک آپ ایک لمحے کیلئے اس خیال کو اپنے ذہن سے جھٹک دیں تو پھر 75, 65 یا 85 برس کی عمر، کسی انسان کیلئے بھی اسکی زندگی کے اختتام سے کم نہیں، لیکن اگر ہم اسی اندازفکر کو مثبت اندازفکر میں ڈھال لیں تو عمر کے یہ سال ایسے ہیں جہاں سے ایک ایسی شاندار، نتیجہ خیز، فعال اور سب سے زیادہ تعمیری طرززندگی کا آغاز ہوتا ہے جس کا آپ کو اپنی سابقہ زندگی میں کبھی بھی تجربہ نہیں ہوا۔ اس اندازفکر اور طرززندگی کو اپنے یقین میں شامل کر لیجیے۔ امید کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیئے اور آپ کا تحت الشعوری ذہن آپ کو آپ کے خوابوں کی ٹھوس، سچی اور حقیقی تعبیر سے سرفراز کر دے گا۔

عمر میں تبدریج اضافے کا خیرمقدم کیجیے:

بڑھاپا یا عمر رسیدگی، کوئی المیہ یا افسوسناک واقعہ نہیں ہے۔ عمر میں بتدریج اضافہ، ایک مثبت اور سچی تبدیلی کا نام ہے اور اس تبدیلی کا اسی طرح خوش دلی اوربخوشی خیرمقدم کرنا چاہیے جیسے انسانی زندگی کا ہر مرحلہ آگے تو بڑھتا جاتا ہے لیکن اس کا کوئی اختتام یا انتہا نہیں ہے۔ انسان کے پاس وہ قوتیں اور صلاحیتیں موجود ہیں جس کے باعث اس کی جسمانی قوتوں اور صلاحیتوں میں اضافہ ہوتا ہے، اسی طرح انسان ان حسیّات کا مالک ہے جس کے باث اس کے جسمانی حوا س خمسہ کی قوت و صلاحیت میں مزید اضافہ ہوتا ہے۔

آج کے دور جدید میں سائنسدان ایک ایسے مثبت اور غیرمتنازعہ ثبوت کی تلاش میں ہیں جس کے تحت وہ اپنے اس نظریئے کی تصدیق سکیں کہ انسان کا شعوری ذہن اپنے موجودہ بدن سے الگ ہو کر سفر کرتے ہوئے ہزاروں میل دور جاکر کسی دوسرے شخص کو دیکھ سکتا ہے، اس کی آواز سن سکتا ہے، اسے چُھو سکتا ہے اور اس کے ساتھ گفتگو کر سکتا ہے، حالانکہ شعوری ذہن کا جسمانی بدن اس وقت کاؤچ یا بسترپرنیم دراز ہوتا ہے۔

انسانی زندگی، روحانیت اور ابدیت کا شاہکار ہے، لہٰذا انسانی زندگی یا قدرت خداوندی، بڑھاپے یا ضعف کا شکار نہیں ہوتے، اورنہ ہو سکتے ہیں۔ انجیل میں مذکور ہے کہ ذات خداوندی، زندگی ہے، زندگی خودبخود احیاء پاتی رہتی ہے، زندگی لازوال ہے، زندگی کسی قسم کے خطرے اورنقصان سے بھی محفوظ ہے، اورہر انسان کی بنیاد، سچائی اور حقیقت ”زندگی“ ہے۔

زندگی کا ثبوت…… موت کے بعد:

زندگی کے ثبوت کے متعلق برطانیہ اور امریکہ میں کیے گئے حقیقی کام اور کاوشیں قابل ذکر اور قابل قدر ہیں۔ اس ضمن میں "Proceedings of the Physical Research Society" نامی ایک تحقیقی دستاویز میں بہت سے ممتاز سائنسدانوں نے ”موت کے بعد زندگی“ کے متعلق اپنی تحقیقی کاوشوں کا ذکر کیا ہے۔ اس کے علاوہ "The Case for Psychic Survival" نامی کتاب میں ہیرورڈکیر نگٹن (Hereward Carrington) نے ”موت کے بعد زندگی“ کے موضوع کے متعلق حیرت انگیز انکشافات کیے۔(جاری ہے)

