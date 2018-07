الیکشن 2018، شاہد آفریدی کی صاحبزادیاں بھی میدان میں آگئیں، قوم کیلئے پیغام جاری کردیا

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن)ملک بھر میں امیدواروں کی انتخابی مہم اپنے عروج پر اور مہم کا آج آخری روز ہے ،چھوٹوں اور بڑوں سمیت سبھی کو عام انتخابات میں انتہا درجے کی دلچسپی ہے،ایسے میں ہی سابق قومی کرکٹر شاہد خان آفریدی کی صاحبزادیوں نے سوشل میڈیا پرویڈیو پیغام جاری کیا ہے ۔

سابق قومی کرکٹر شاہد خان آفریدی کی چھوٹی صاحبزادی کا کہنا ہے کہ پاکستان کو بدلے گاعمران خان، انشاءاللہ جبکہ قومی کرکٹر کی بڑی صاحبزادی کا کہناتھا کہ آپ سب عمران خان کوووٹ دیں۔

Daughters of @SAfridiOfficial sending out a video message in Support of Imran Khan for GE's 2018 on 25th July, Ballay P mohar lagaye aur Naya Pakistan banaye! #AbSirfImranKhan pic.twitter.com/hOqaYdNDc9