فیفا ورلڈ کپ میں شکست کے بعد جرمنی کی ٹیم میں شامل معروف مسلمان کھلاڑی کے ساتھ ایسا سلوک کہ تنگ آکر کھلاڑی نے قومی ٹیم میں کھیلنے سے انکار کردیا ،ایسا کیا ہو گیا ؟جان کر مسلمانوں کا خون کھول اٹھے گا

بر لن(ڈیلی پاکستان آن لائن)جرمنی کی فٹبال ٹیم کے کھلاڑی میسوت ازیل نے ’نسلی تعصب‘ پر مبنی رویے کے سبب جرمنی کی قومی فٹبال ٹیم میں کھیلنے سے انکار کر دیا ہے۔آرسینل کلب کی جانب سے کھیلنے والے کھلاڑی ازیل نے اپنے بیان میں کہا کہ جرمنی فٹبال فیڈریشن کی جانب اپنے ساتھ پیش آنے والے رویے کے بعد وہ ’جرمنی کی قومی ٹیم کا حصہ نہیں رہنا چاہتے۔‘انہوں نے کہا کہ ورلڈ کپ میں ٹیم کی ناقص کارکردگی کا الزام بھی ان پر ہی عائد کیا جا رہا ہے۔

The past couple of weeks have given me time to reflect, and time to think over the events of the last few months. Consequently, I want to share my thoughts and feelings about what has happened. pic.twitter.com/WpWrlHxx74