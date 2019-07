عمران خان نے پہلی ہی ملاقات میں مودی کی ٹرمپ سے ’لڑائی‘ کروا دی

نئی دلی (ڈیلی پاکستان آن لائن) امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے مسئلہ کشمیر کے حل میں ثالثی کی پیشکش کیے جانے پر بھارت نے کہا ہے کہ انہوں نے ٹرمپ سے ثالثی کی کوئی درخواست نہیں کی۔

بھارتی وزارت خارجہ کے ترجمان رویش کمار نے ٹوئٹر پر اپنے پیغام میں کہا کہ ’ ہم نے امریکی صدر کے میڈیا کے سامنے یہ ریمارکس دیکھے کہ وہ پاکستان اور انڈیا کی درخواست پر مسئلہ کشمیر پر ثالثی کیلئے تیار ہیں۔‘

رویش کمار نے کہا کہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی جانب سے امریکی صدر کو اس قسم کی کوئی درخواست نہیں کی گئی ۔ ہمیشہ سے ہی انڈیا کا موقف رہا ہے کہ اس کے پاکستان کے ساتھ مسائل صرف اور صرف باہمی بات چیت سے ہی حل ہوں گے۔ انہوں نے شملہ معاہدے اور لاہور ڈیکلیریشن کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان اور انڈیا کے مابین تمام معاملات باہمی مذاکرات سے ہی حل ہوں گے۔

