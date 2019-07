”مجھے بھی اس طرح کے پاکستانی صحافی چاہئیں“ٹرمپ نے عمران خان سے ملاقات میں پاکستانی صحافیوں کی تعریف کردی

واشنگٹن (ڈیلی پاکستان آن لائن )امریکی صدرڈونلڈ ٹرمپ نے طنزیہ انداز میں پاکستانی صحافیوں کی تعریف کردی ۔وائٹ ہاوس میں مشترکہ پریس کانفرنس کے دوران ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک صحافی سے پوچھا کیا تم پاکستانی صحافی ہو ؟۔پھر انہوں نے کہا کہ میں امریکہ میں پاکستان جیسے دو چار صحافی چاہتا ہوں کیو نکہ میں ان کو اپنے رپورٹرز سے بہتر سمجھتا ہوں ۔

اس دوران ایک صحافی نے وزیراعظم عمران خان سے میڈ یا پر پابندیوں کے حوالے سے سوال کیا تو ان کا کہنا تھا کہ میرے ملک کا میڈ یا مجھ پر جس طرح تنقید کر رہا ہے ،اس کی مثال نہیں ملتی ۔انہوں نے کہا کہ پاکستان میں آج میڈ یا جتنا آزاد ہے اتنا اس سے پہلے کبھی نہیں تھا،پاکستانی میڈ یا پر پابندیوں کے حوالے سے بات کرنا پاکستان میں مذاق سمجھا جاتاہے۔اس موقع پر امریکی امریکی صدر نے برجستہ کہا ایسا ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ میڈ یا نے میرا زیادہ برا حشر کیا ہے ۔

"Are you from Pakistan?" Pres. Trump asks a reporter in the Oval Office. "Good, I want a couple of Pakistani reporters. I like them much better than our reporters." https://t.co/NkJuIoh4fP pic.twitter.com/o7f9u05fMU