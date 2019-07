ٹرمپ سے ملاقات کے بعد وزیراعظم عمران خان نے امریکہ کو اب تک کی بڑی یقین دہانی کرادی ،ساتھ ہی بھارت کو بھی آڑے ہاتھوں لے لیا ٹرمپ سے ملاقات کے بعد وزیراعظم عمران خان نے امریکہ کو اب تک کی بڑی یقین دہانی ...

واشنگٹن (ڈیلی پاکستان آن لائن )وزیراعظم عمران خان نے گرمجوشی سے استقبال کرنے پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا شکریہ ادا کردیا ۔ان کا کہنا تھا کہ پاکستانی نقطہ نظر سمجھنے کے حوالے سے امریکی صدر کی سوچ اور پاکستانی وفد کو سہولت دینے پر مشکور ہیں ۔مائیکروبلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر ان کا کہنا تھا کہ وائٹ ہاوس کے نجی کوارٹر دکھانے پر امریکی صدر کے مشکور ہیں ۔انہوں نے کہا کہ میں صدر ٹرمپ کو یقین دلاتا ہوں کہ افغانستان میں امن عمل کے لیے پاکستان اپنی پوری طاقت کے ساتھ تعاون فراہم کرے گا ۔وزیراعظم نے کہا کہ بھارتی رد عمل دیکھ کر حیرانگی ہوئی ،امریکی صدر نے مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے ثالثی کی پیشکش کی ،اس مسئلے نے ستر سالوں سے بر صغیر کو یرغمال بنا کر رکھا ہوا ہے ۔ان کا کہنا تھا کہ کشمیر لوگ روزانہ مشکلیں برداشت کر رہے ہیں ،اس معاملے کا حل ہونا چاہیے ۔

1. I want to thank President Trump for his warm & gracious hospitality, his understanding of Pakistan's point of view & his wonderful way of putting our entire delegation at ease. Appreciate the President taking out time to show us the historic White House private quarters. — Imran Khan (@ImranKhanPTI) July 23, 2019

2. I want to assure President Trump Pakistan will do everything within its power to facilitate the Afghan peace process. The world owes it to the long-suffering Afghan people to bring about peace after 4 decades of conflict. — Imran Khan (@ImranKhanPTI) July 23, 2019

3. Surprised by reaction of India to Pres Trump's offer of mediation to bring Pak & India to dialogue table for resolving Kashmir conflict which has held subcontinent hostage for 70 yrs. Generations of Kashmiris have suffered & are suffering daily and need conflict resolution. — Imran Khan (@ImranKhanPTI) July 23, 2019

مزید : قومی