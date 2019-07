مانچسٹر ائیر پورٹ پر وسیم اکرم کو انتظامیہ کی جانب سے ذلت آمیز رویے کا سامنا ،وجہ جان کر پاکستانیوں کے غصے کی انتہا نہ رہے گی

مانچسٹر(ڈیلی پاکستان آن لائن )قومی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان اور سوئنگ کے سلطان وسیم اکرم کو انسولین بیگ اپنے ساتھ لے جانے پر مانچسٹر ائیر پورٹ کے عملے نے ذلت آمیز رویے کا نشانہ بنا دیا۔مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر وسیم اکرم نے ایک تصویر شیئر کی جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ان کی انسولین بیگ سے نکال کر پلاسٹک کے تھیلے میں رکھ دی گئی ہیں ۔اپنے پیغام میں ان کا کہنا تھا کہ ہوائی اڈے کے عملے نے ان سے انسولین بیگ کو پھینک دیا اور ناشائستہ سوالات پوچھے۔ان کا کہنا تھا کہ ’میں دنیا بھر سفر کرچکا ہوں تاہم آج مانچسٹر ایئرپورٹ پر ہونے والے واقعے سے سخت مایوس ہوا، مجھے کبھی اس طرح کی شرمندگی کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ان کا مزید کہنا تھا کہ مجھ سے عوامی مقام پر انسولین بیگ نکلوایا گیا اور پلاسٹک بیگ میں پھنکنے کا کہا گیا جبکہ مجھ سے سخت ناشائستہ سوالات بھی پوچھے گئے۔

Very disheartened at Manchester airport today,I travel around the world with my insulin but never have I been made to feel embarrassed.I felt very humiliated as I was rudely questioned & ordered publicly to take my insulin out of its travel cold-case & dumped in to a plastic bag pic.twitter.com/UgW6z1rkkF