جناح ہسپتال کراچی کی ایگزیکٹو ڈائریکٹرڈاکٹرسیمی جمالی کینسر میں مبتلا ہوگئیں

کراچی (ویب ڈیسک) کراچی کے سب سے بڑے سرکاری جناح ہسپتال کی ایگزیکٹیو ڈائریکٹر ڈاکٹر سیمی جمالی کینسر کے مرض میں مبتلا ہوگئیں۔ڈاکٹر سیمیں جمالی کراچی کے سب سے بڑے سرکاری جناح ہسپتال میں بطور ایگزیکٹوو ڈائریکٹر خدمات انجام دے رہی ہیں۔

ڈاکٹر سیمی جمالی نے بتایا کہ ان میں کولون (بڑی آنت) کے کینسر کی تشخیص ہوئی ہے اور وہ اسوقت کینسر کے دوسرے اسٹیج پر ہیں، نجی ہسپتال میں ڈاکٹر انعام کی زیر نگرانی ایک سرجری بھی ہو چکی ہے، کل 12 کیمو تھیراپی کے سیشن ہوں گے جن میں سے دو کیموتھیراپی ہوچکی ہیں۔

ڈاکٹر سیمی جمالی نے کہا کہ سرجری کے بعد دوبارہ ہسپتال کے فرائض سنبھال لیے ہیں اور علاج بھی جاری ہے، پوری زندگی عوام کی خدمت کی ہے، امید ہے اللہ تعالیٰ جلد صحتیابی دے گا، پوری قوم سے دعائوں کی اپیل ہے۔

Lot of prayers Dr Seemi Jamali sehbai for your quick recovery, inshallah. https://t.co/pjZxWfiZ3r