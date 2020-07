یوٹیوب پر پابندی کا خدشہ، گوگل کی نوکری چھوڑ کر پاکستان آنیوالی وزیراعظم کی معاون خصوصی برائے ڈیجیٹل پاکستان تانیہ ایدروس بھی بول پڑیں

اسلام آباد (ویب ڈیسک) وزیراعظم کی معاون خصوصی برائے ڈیجیٹل پاکستان تانیہ ایدروس نے کہا ہے کہ یوٹیوب جیسے پلیٹ فارم پر پابندی لگانا مسئلے کا حل نہیں، اس سے بہت سے لوگ بیروزگار ہوجائیںگے ۔

تفصیلات کے مطابق سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر ایک پیغام میں معاون خصوصی تانیہ ایدروس نے کہا کہ پاکستان میں 3 سال یوٹیوب پر پابندی رہی جس سے ہمارے کانٹینٹ لکھنے والوں کو شدید پریشانی ہوئی۔ اب اسے پھلنے پھولنے کا موقع ملا ہے اور ہزاروں افراد کے لئے روزگار کے مواقع پیدا ہوئے ہیں۔

Our focus should be on ensuring better curation of content through policy and dialogue. Brute force measures like banning will not serve any purpose and will hold us back from achieving the vision of #DigitalPakistan.