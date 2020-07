ممبئی (ڈیلی پاکستان آن لائن) اداکارہ ٹوئنکل کھنہ نے اپنے شوہر اکشے کمار پر چوری کا الزام لگادیا ، لیکن زیادہ پریشانی کی ضرورت نہیں ہے بلکہ انہوں نے اپنے شوہر پر پیسوں کی چوری کا نہیں بلکہ ماسک چوری کا الزام لگایا ہے۔

اکشے کمار نے ٹوئٹر پر ماسک نہ پہننے والے لوگوں کیلئے ایک ویڈیو شیئر کی ، اس ویڈیو میں بہت سے لوگ مختلف زبانوں میں ان لوگوں کو برابھلا کہہ رہے ہیں جو ماسک نہ پہن کر اپنی اور دوسرے لوگوں کی زندگیاں خطرے میں ڈالتے ہیں۔

اکشے کمار کی جانب سے یہ ویڈیو شیئر کی گئی تو ان کی اہلیہ ٹوئنکل کھنہ بھی میدان میں آگئیں۔ انہوں نے یہ ویڈیو ری ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ اپنا ماسک بھی خرید لو، اور اپنی بیوی کا تازہ تازہ دھلا ہوا خوبصورت ماسک مت چراؤ۔

Also get your own mask and don’t rob your partner’s freshly washed, pretty, floral one:) #SafeNormal https://t.co/sbATVnZUvC