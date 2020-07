بکرے کو دنبے کی کھال پہنا کر بیچ دیا گیا، کھال کیسے چپکائی گئی؟ ویڈیو دیکھ کر آپ بھی "کاریگری" پر حیران رہ جائیں

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) عید الاضحیٰ کی آمد آمد ہے اور لوگ بڑی تعداد میں مویشی منڈیوں کا رخ کر رہے ہیں، ایسے میں کچھ نوسرباز بھی متحرک ہوگئے ہیں جنہوں نے شہریوں کو چونا لگانا شروع کردیا ہے۔

صحافی امجد حسین بخاری نے ایک ویڈیو شیئر کی ہے جس میں دیکھا جاسکتا ہے کہ نوسربازوں نے شہریوں کو کس طرح "ماموں" بنایا۔ ویڈیو پنجاب کے کسی علاقے کی ہے جس میں دیکھا جاسکتا ہے کہ نو سربازوں نے بکرے کو دنبے کی کھال پہنا کر مہنگے داموں فروخت کردیا۔

متاثرہ شہری کے مطابق منڈی میں نوسربازوں نے اسے اپنی ٹھگی کا یہ "شاہکار" فروخت کیا ہے۔ بکرے کو دنبہ بنانے کیلئے نوسربازوں نے اس پر دنبے کی کھال ایلفی کے ساتھ چپکائی ہوئی ہے۔

This was Happened in Pakistan a drover sold a Goat in RAM’s Skin, He attached the Skin with elfie pic.twitter.com/UVQYStA6xr