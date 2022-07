"پی ٹی آئی کے پاس کرنے کو کچھ نہیں ،کوئی انہیں لڈو ہی خرید دے "، ریحام خان کا وزیر اعلیٰ پنجاب کے انتخاب پر تبصرہ

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن )پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی سابقہ اہلیہ ریحام خان نے مشورہ دیا ہے کہ پی ٹی آئی کے پاس ان دنوں کرنے کو کچھ نہیں تو کوئی انہیں لُڈو ہی خرید دے۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر گزشتہ روز پنجاب اسمبلی میں مسلم لیگ (ن) کے امیدوار حمزہ شہباز کے دوبارہ وزیر اعلیٰ منتخب ہونے پر ریحام خان نے پیغام جاری کیا ہے کہ "تو ابھی تک شہباز شریف ہی پاکستان کے وزیراعظم ہیں اور حمزہ شہباز بدستور وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، اس لیے پاکستان تحریک انصاف کے پاس خود کومصروف رکھنے کیلئے کچھ نہیں ہے ،کوئی انہیں لڈو خرید کے دے دے ۔

So let me get it right…Shehbaz Sharif is still PM & Hamza Shehbaz is still CM… so basically PTI have nothing to keep themselves busy these days. Someone buy them a Ludo board.