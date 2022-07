اولمپیئن ارشد ندیم کی ٹویٹ کے بعد فاسٹ بولر حسن علی کا پیغام بھی آگیا 

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن )پاکستان کرکٹ ٹیم کے فاسٹ بولر حسن علی کی جانب سے اولمپیئن ارشد ندیم کیلئے نیک تمناؤں کا اظہار کیا گیا ہے ۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر حسن علی نے اولیمپیئن ارشد ندیم کے ٹویٹ کو ری ٹویٹ کیا ہے اور کہا ہے کہ "بھائی فائنل میں رسائی پر بہت مبارک ہو اور آخری مقابلے کیلئے ہماری نیک خواہشات آپ کیساتھ ہیں ،ملک کو عزیم بنائیں "۔

Congratulations bhai and also all the very best for the final make your country proud ???????????????????????? https://t.co/LWHlhZvyFC