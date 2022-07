حمزہ شہباز کا دوبارہ سے وزیراعلی منتخب ہونے پر شوبز شخصیات کا ردعمل

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن)پنجاب اسمبلی میں 22 جولائی کو وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے انتخاب ہوا، جس میں پاکستان مسلم لیگ (ن) کے حمزہ شہباز دوبارہ وزیر اعلیٰ منتخب ہوگئے۔جس پر شوبز شخصیات نے ردعمل کا اظہار کیا۔

تفصیلا ت کے مطابق حمزہ شہباز کے دوبارہ وزیراعلی پنجاب منتخب ہو گئے جب کہ پرویز الہیٰ کو پھر شکست کا سامنا کرنا پڑا ۔ ووٹنگ کے انتخاب میں حمزہ شہباز کو 179 ووٹ جبکہ پاکستان تحریک انصاف (پی ٹی آئی) اور مسلم لیگ (ق) کے امیدوار پرویز الٰہی کو 186 ووٹ ملے تھے۔صوبائی اسمبلی کے ڈپٹی سپیکر دوست مزاری نے سپریم کورٹ کے فیصلے کے تحت مسلم لیگ (ق) کے دس ووٹ مسترد کردیے جس کے بعد حمزہ شہباز بازی جیت گئے۔جہاں عام شہریوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا ، وہیں شوبز شخصیات نے بھی ردعمل دیا۔ پاکستانی اداکار بلال قریشی نے اپنی انسٹاگرام سٹوری پر اپنی رائے کا ظہار کرتے ہوئے لکھا کہ "پیسہ جیت گیا اور پاکستان ہار گیا۔"

لالی ووڈ کی معروف اداکارہ ماورہ حسین نے پاکستان میں انتخابات کی صورتحال کو "سرکس "کا نام دیا۔

پاکستانی اداکارہ ایمن خان نے وزیر اعلیٰ کے انتخاب کی ٹی وی فوٹیجز شیئر کرتے ہوئے " اسے ملک کے لیے ایک اور خراب دن قرار دیا، ساتھ ہی انہوں نے چوروں اور لٹیروں سے ملک کی حفاظت کی دعا بھی کی۔ "

اس کے علاوہ ڈرامہ رائٹر خلیل الرحمٰن قمر نے بھی ٹوئٹ کیا اور کہا کہ "پاکستانی عوام تمہارے ووٹ کی دو ٹکے کی قدر نہیں ہے۔ "

ایک اور ٹوئٹ میں خلیل الرحمن قمر نے کہا کہ" وقت ایسا ہے کہ عوام کیلئے عدالت وقت پر ہی لگتی ہے۔"

اداکار و گلوکار فرحان سعید نے بھی وزیر اعلٰی کے انتخاب پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے لکھا کہ "یہ کسی ایک سیاسی پارٹی کو سپورٹ کرنے کی بات نہیں بلکہ قوم کی رائے کو مسترد کرنے کا مسئلہ ہے، انہوں نے مزید لکھا کہ پی ڈی ایم کا اتحاد پنجاب کو ختم کردے گا۔ "

Shocked and disgusted!

It’s not about supporting any particular party, how can you challenge nations verdict again and again. This isn’t politics if whoever is taking pride in it. Elections literally mean ppl elect. All I know is, this will further finish Pdm #punjabelections