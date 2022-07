” ہم سری لنکا جیسی تحریک سے دور نہیں جب عوام سڑکوں پر نکل آئیں گے “ عمران خان نے بیان جاری کر دیا 

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن )چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان نے ایک بار پھر میدان میں آتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ ہم سری لنکا جیسی تحریک سے دور نہیں ہیںجب عوام سڑکوں پر نکل آئیں گے۔

تفصیلات کے مطابق ٹویٹر پر جاری پیغام میں عمران خان نے لکھا کہ صرف 3 ماہ میں زرداری اور شریف مافیا ملک کو سیاسی و معاشی طور پر گھٹنوں پر لے آیا ہے، یہ مافیا 30 سال سے اپنی لوٹی ہوئی دولت بچانے کے لیے ملک کو تباہ کر رہا ہے۔عمران خان کا کہنا تھا سوال یہ ہے کہ کب تک ریاستی ادارے اس بات کی اجازت دیتے رہیں گے؟

انہوں نے مزید لکھا کہ یقین سے کہہ سکتا ہوں اپنی قوم سے ملاقات اور حقیقی آزادی کے لیے دی گئی کال کے بعد سامنے آنے والے ردعمل سے واضح ہو گیا کہ پاکستانی عوام اس مافیا کو مزید لوٹ مار کی اجازت نہیں دیں گے، ہم سری لنکا جیسی تحریک سے دور نہیں ہیں جب لوگ سڑکوں پر نکل آئیں گے۔

I can say with certainty after my interaction with our nation & their response to my call for Haqeeqi Azadi that ppl of Pak have had enough & will not allow these mafias to continue their loot & plunder. We are not far from Sri Lanka moment when our public pours out into streets