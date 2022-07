ہم سے ہمیشہ ہماری دلچسپیوں اور آبائی قصبے کے بارے میں استفسار کیا جاتا ہم سے ہمیشہ ہماری دلچسپیوں اور آبائی قصبے کے بارے میں استفسار کیا جاتا

مترجم:علی عباس

قسط: 23

ہم اخلاقیات اور گرامر کی کلاسز لے رہے تھے۔ انہوں نے ہمیں سوالات کی ایک فہرست دی اورکہا کہ ہم لوگوں سے یہ توقع رکھ سکتے ہیں کہ وہ ہم سے اس نوعیت کے سوال پوچھ سکتے ہیں۔ ہم سے ہمیشہ ہماری دلچسپیوں اور آبائی قصبے کے بارے میں استفسار کیا جاتا اوریہ کہ ہمیں ایک ساتھ گیت گانا کیسا لگتا ہے۔ قدردان اور صحافی یہ جاننا چاہتے تھے کہ ہماری اُس وقت کیا عمر تھی جب ہم نے پرفارم کرنا شروع کیا تھا۔ یہ مشکل ہے کہ آپ کی زندگی لوگوں کی ملکیت بن جائے، اس اَمر سے قطع نظر کہ وہ آپ سے زیادہ آپ کی موسیقی میں دلچسپی لے رہے ہیں۔

ہم سے موٹون میں وہ سوالات پوچھے جاتے جو ہم نے کبھی نہیں سنے تھے۔ وہ ہماری گرامر اور اخلاقیات کا امتحان لیتے۔ جب ہم تیار ہو گئے تو انہوں نے ہمیں ہمارے کپڑوں میں حتمی تبدیلی اور ہمارے بالوں کے نئے انداز کی نوک پلک سنوارنے کے لئے بھیجا۔

بالآخر ہمیںوہاں ایک نیا گیت "I Want You Back" سیکھنے کو ملا۔ اس گیت کے پسِ پردہ ایک کہانی تھی جس کے بارے میں ہمیں آہستہ آہستہ پتہ چلا۔ یہ شکاگو کے کسی شخص نے لکھا تھا جس کا نام فریڈی پیرن تھا۔ وہ جیری بٹلر کا پیانونواز تھا۔ ہم نے جب شکاگو کے ایک نائٹ کلب میں اُس کے سامنے پرفارمنس دی تھی تو اُس نے کلب کے مالک کی طرف سے ملازمت پر رکھے گئے ان چھوٹے بچوں کے لئے دکھ محسوس کیا تھا، وہ توجہ دلا رہا تھا کہ کیا کلب کسی دوسرے کے اخراجات برداشت نہیں کر سکتا تھا۔بعد ازاں اُس کی رائے میں ڈرامائی تبدیلی پیدا ہوئی جب اُس نے ہمیں پرفارم کرتے ہوئے دیکھا۔

درحقیقت گیت "I Want You Back"کے بول "I Dont to be Free" تھے اور یہ گلیڈیز نائٹ کے لئے لکھا گیا تھا۔ حتیٰ کہ فریڈی نے سوچا تھا کہ بیری گورڈی گلیڈیز نائٹ کا سرپرست بن سکتا ہے اور سپریمز سے یہ گیت ریکارڈ کرا سکتا ہے، اُس نے جیری کو بتایا تھا کہ اُس نے حال ہی میں گیری، انڈیانا کے بچوں کے ایک بینڈ کے ساتھ معاہدہ کیا ہے۔ فریڈی نے اس تمام صورتحال سے نتیجہ اخذ کیاکہ وہ ہم ہی تھے اور گیت ریکارڈ کرانے کا فیصلہ کیا۔

جب ہم گیری میں "Steeltown"کے گیتوں کو یاد کر رہے تھے، ٹیٹو اور جرمین نے ان پر خصوصی توجہ دی تھی کیونکہ ان گیتوں کو گانے کی ذمہ داری اُن کی تھی۔ انہوں نے گیت "I Want You Back"کے گٹار اور دھمک والے ٹکڑے سنے لیکن باپ نے وضاحت کی کہ موٹون اسے ہماری البم میں شامل کرنے کا خواہاں نہیں ہے: ہمیں موسیقی کی دُھنوں کا خاص خیال رکھنا چاہئے تھا، اس سے پہلے کہ اس میں آواز شامل کی جاتی لیکن باپ نے ٹیٹو اور جرمین کو بتایاکہ اِس سے اُن پر زیادہ دباﺅ پڑے گا اور اُن کے لئے آزادانہ طور پر پریکٹس کرنا ممکن نہیں رہے گا کیونکہ ہمیں ان گیتوں کو ہوبہو اپنے شائقین کے سامنے پیش کرنا ہے۔ اس دوران ہم سب کو شاعری اور ہدایتی اشارے یاد کرنے کے لئے دیئے جا چکے تھے۔

گلوکاری کے شعبے میں ہماری معاونت کرنے والوں میں فریڈی پیرن، بوبی ٹیلر اور ڈیک رچرڈز شامل تھے، اُن کا ساتھ ہال ڈیوس اور موٹون کا ایک دوسرا اہلکار فونس مزل دے رہے تھے، یہ لوگ اُس ٹیم میں شامل تھے جس نے ہمارے اولین گیتوں کو پروڈیوس کرنے کے علاوہ ان کی شاعری تخلیق کرنی تھی۔ اِن لوگوں کو ’ ’دی کارپوریشن“ کے نام سے منسوب کیا گیا تھا۔ ہم ریہرسل کےلئے رچرڈز کے اپارٹمنٹ میں چلے جاتے اور وہ متاثر ہوا کہ ہماری تیاری بہتر تھی۔ اُسے سُروں کی ترتیب میں زیادہ تبدیلی نہیں کرنا پڑی کیونکہ اُس نے اس پر کام کیا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ جب تک ہم جوش و جذبے سے کام کر رہے ہیں، ہمیں سٹوڈیو جانا چاہئے اور اپنے گیتوں کی ایڈیٹنگ کرانی چاہئے۔ ہم اپنی کامیابی پر بہت خوش تھے کیونکہ ہم نے غیر حتمی ریکارڈنگ بیری گورڈی کے حوالے کر دی تھی۔ ہم سہ پہر کے وقت اُس کے سٹوڈیو پہنچے۔ ہمارا قیاس تھا کہ بیری ایک بار اس گیت کو سُن لے تو ہم رات کے کھانے کے لئے وقت پرگھر پہنچ سکتے تھے۔ )جاری ہے )

نوٹ : یہ کتاب ” بُک ہوم“ نے شائع کی ہے ۔ ادارے کا مصنف کی آراءسے متفق ہونا ضروری نہیں ۔(جملہ حقوق محفوظ ہیں )۔