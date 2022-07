اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان تحریک انصاف (پی ٹی آئی) کے چیئرمین عمران خان نے قومی اثاثوں کی فروخت پر تحفظات کا اظہار کردیا۔

عمران خان نے ٹوئٹر پر وہ خبر شیئر کی جس میں بتایا گیا ہے کہ وفاقی کابینہ نے آئل اینڈ گیس کمپنیوں میں اپنے حصے اور سرکاری پاور پلانٹس دو سے ڈھائی ارب ڈالر میں متحدہ عرب امارات کو فروخت کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ اس خبر پر ردِ عمل میں عمران خان نے کہا کہ کس طرح کرائم منسٹر کی سربراہی میں امریکی رجیم چینج کی سازش کے ذریعے آنے والی حکومت ، جس کے ساتھ زرداری بھی شامل ہے اور ان کی کرپشن پر والیم لکھے ہوئے ہیں، پر قومی اثاثوں کی فروخت کے حوالے سے بھروسہ کیا جاسکتا ہے اور وہ بھی ایسے میں جب انہوں نے تمام مجوزہ طریقہ کار اور قانونی نگرانی کو بائی پاس کیا ہو۔

انہوں نے کہا کہ یہ لوگ گزشتہ 30 برس سے پاکستان کو لوٹ رہے ہیں، یہی موجودہ معاشی صورت حال کے ذمہ دار ہیں، ان چوروں کوکبھی بھی سرکاری اثاثوں کی فروخت کی اجازت نہیں دی جانی چاہیے۔ قوم ہمارے قومی اثاثوں کے معاملے میں ان پر کبھی بھروسہ نہیں کرے گی۔

These ppl have been plundering Pak for last 30 yrs & are now responsible for the present economic meltdown. These thieves should never be allowed to sell our national assets in the devious manner they are attempting. The nation will never trust them with our national assets.