شہباز شریف نے عمران خان کو 4 باتیں "یاد" دلا دیں

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) وزیر اعظم شہباز شریف نے پاکستان تحریک انصاف (پی ٹی آئی) کے چیئرمین عمران خان کو کڑی تنقید کا نشانہ بنا ڈالا۔

اپنے ایک بیان میں شہباز شریف نے کہا کہ عمران نیازی بھولنے کی بیماری میں مبتلا ہیں اور انہیں کچھ باتیں یاد کرانے کی ضرورت ہے۔ شہباز شریف نے عمران خان کو چار باتوں کی یاد دہانی کرائی۔

1: ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ کے مطابق عمران خان کے دور میں کرپشن میں اضافہ ہوا، یہاں تک کہ ٹرانسفر اور پوسٹنگ بھی پیسوں کے عوض کی جاتی تھی، اس کے علاوہ بڑے سکینڈلز الگ ہیں۔

2: عمران خان نے جس طرح معیشت کو غلط طریقے سے ہینڈل کیا اس کا خمیازہ آج عوام بھگت رہے ہیں۔

3: عمران نیازی نے عالمی سطح پر نہ صرف پاکستان کی ساکھ کو متاثر کیا بلکہ دوست ممالک کے ساتھ تعلقات میں بھی خرابی پیدا کی۔

4: اقتدار کی ہوس میں عمران خان اپنا توازن کھو بیٹھے ہیں، اس کا ثبوت اس کا بار بار جھوٹ بولنا ، پراپیگنڈا کرنا اور حقائق کو توڑ مروڑ کر پیش کرنا ہے۔

Three, Imran Niazi deeply hurt the global prestige & standing of the country & its relations with friendly countries. Four, he has lost a sense of balance in his lust for power, which is evidenced by his habitual recourse to lies, propaganda & blatant twisting of facts.