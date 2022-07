شاعروں کی ٹیم ہمارے ساتھ موجود ہوتی ، ہم گیتوں کو مکمل طور پر درست ہونے تک تبدیل کرتے رہتے شاعروں کی ٹیم ہمارے ساتھ موجود ہوتی ، ہم گیتوں کو مکمل طور پر درست ہونے تک ...

مترجم:علی عباس

قسط: 24

لیکن صبح کے وقت بالآخرمیں رچرڈ زکی گاڑی میں ڈھے گیا۔ میں گھر تک کے سفر کے دوران نیند سے نبرد آزما رہا۔ گورڈی کو ہمارا گیت پسند نہیں آیا تھا۔ ہم نے ہر حصے کو نئے سرے سے کیا اور جب کام مکمل ہوگیا تو گورڈی نے سکول میں موسیقی کا مضمون پڑھانے والے اُستاد کی طرح گیت کی ترتیب میں تبدیلیوں کے حوالے سے نشاندہی کی کہ ہر کوئی اپنا اپنا حصہ گائے، جیسا کہ وہ تنہا ہو، حتیٰ کہ آپ اِسے سن کر یا حاضرین میں بیٹھ کر اس کی انفرادیت کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اُس نے ہماری ایک بینڈ کی حیثیت سے تیاری کرائی اور موسیقی پر نئے سرے سے کام کیا۔ وہ فرداً فرداً سب کو سمجھا رہا تھا۔ وہ مجھے ایک طرف لے گیا اور میرے حصے کے بارے میں بتایا۔ اُس نے مجھے تفصیل سے بتایا کہ وہ کیا چاہتا تھا اور اُس کی خواہش تھی کہ میں اس مسئلے کو حل کرنے میں اُس کی مدد کروں۔ تب اُس نے فریڈی پیرن کو تفصیل کے ساتھ تمام تر جُزیات سے آگاہ کیا، وہ اس گیت کو ریکارڈ کرنے والا تھا۔ بیری اس شعبے میں انتہائی ذہین تھا۔گیت کی ریلیز کے ساتھ ہی ہم نے البم پر کام شروع کر دیا۔ ہم تب خاص طور پر "I Want You Back"کے سیشن سے متاثر ہوئے تھے کیونکہ اس ایک گیت پر البم کے تمام گیتوں کی نسبت زیادہ وقت صرف ہوا تھا۔ اُن دنوں موٹون اسی طرح کام کیا کرتا تھا کیونکہ بیری درستگی اور چیزوں کے واضح پن پر زور دیتا تھا۔میں اُس کی استقامت کو فراموش نہیں کر سکتا۔ یہ اُس کی ذہانت تھی۔ تب اور بعد ازاں میں نے اُن تمام سیشنوںکا باریک بینی سے مشاہدہ کیا، جہاں بیری موجود ہوتا تھا اور میں یہ قطعی طور پرفراموش نہیں کر سکتا کہ میں نے وہاں سے کیا کچھ سیکھا ہے۔ میں تاحال اُن اصولوں کو بروئے کار لا رہا ہوں۔ بیری میرا اُستاد اور ایک عظیم انسان ہے۔ وہ اُن معمولی عناصر کی نشاندہی کر سکتا ہے جو ایک گیت کو محض بہتر ہی نہیں بناتے بلکہ عظمت کا درجہ دلاتے ہیں۔ یہ جادو کے مانند تھا جیسے بیری ہر چیز پر طلسماتی راکھ چھڑک رہا ہو۔

میں اور میرے بھائیوں کے لئے موٹون کے لئے گیتوں کی تیاری پُرجوش تجربہ تھا۔ جب ہم ایک گیت کو بار بار ریکارڈ کر رہے ہوتے تو شاعروں کی ٹیم ہمارے ساتھ موجود ہوتی تھی اور انہوں نے ہماری موسیقی کی ہیئت تشکیل دی۔ ہم گیتوں کو مکمل طور پر درست ہونے تک تبدیل کرتے رہتے۔ ہم گیتوں کی کئی ہفتوں تک بارہا ایڈیٹنگ کیا کرتے، تاوقتیکہ ہم اُسے ویسا تخلیق نہ کرلیتے جیسا کہ وہ چاہتے تھے اور میںیاد کر سکتا ہوں کہ اُن کے ایسا کرنے سے گیت بہتر ہوجاتا۔ وہ الفاظ کو تبدیل کیا کرتے، سُروں کی ترتیب، موسیقی اور ہرچیز میں تبدیلی لاتے۔ بیری نے چیزوں کو درست طور پر پیش کرنے کی فطرت کے باعث اُنہیں ایسا کرنے کی اجازت دے رکھی تھی۔ میرا اندازہ ہے کہ اگر وہ ایسا نہ کیا کرتے تو بیری ایسا کر لیتا۔ بیری ایسا ہی کاریگر تھا۔ ہم جس کمرے میں کام کر رہے ہوتے، وہ ٹہلتا ہوا وہاں آتا اور مجھے بتاتا کہ کیا کرنا ہے اور وہ درست ہوتا تھا۔ یہ حیران کن ہے۔

نومبر 1969ءمیں "I want You Back" ریلیز ہوا، 2 ہفتوں کے دوران اس کی 20لاکھ کاپیاں فروخت ہوگئیں اور یہ چارٹس پر نمبر ایک کا درجہ پانے میں کامیاب رہا۔ ہمارا اگلا گیت"ABC"مارچ 1970ءمیں ریلیز ہوا اور اس کی 3 ہفتوں کے دوران 20لاکھ کاپیاں فروخت ہوئیں۔ مجھے تاحال اس گیت کا وہ حصہ پسند ہے جہاں میں نے کہا تھا ”بیٹھ جاﺅ، لڑکی! میرا خیال ہے کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں! نہیں، اُٹھ جاﺅ، لڑکی، مجھے دکھاﺅ کہ تم کیا کر سکتی ہو!“ جون 1970ءمیں جب ہمارا تیسرا گیت "The Love You Save"نمبرایک کا مقام حاصل کرنے میں کامیاب رہا تو بیری کا وعدہ پورا ہو چکا تھا۔

اس سال کے آخر میں جب ہمارا اگلا گیت "I'll Be There" لازوال کامیابی حاصل کرنے میں کامیاب رہا تو ہمیں ادراک ہوا کہ شاید ہم نے بیری کی توقعات سے بڑھ کر کچھ کیا ہے اور اس قابل ہوسکتے ہیں کہ اُس کی اُن کاوشوں کا بدلہ چکا سکیں جو اُس نے ہمارے لئے کی تھیں۔

میں اور میرے بھائی۔۔۔ ہمارا پورا خاندان۔۔۔ بہت زیادہ فخر محسوس کر رہا تھا۔ ہم نے نئے عشرے کے لئے نئی موسیقی ترتیب دی تھی۔ تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ بچوں کے ایک بینڈ نے اس قدر بڑی تعداد میں کامیاب گیت پیش کئے تھے۔ دی جیکسن فائیو کا ہماری عمر کے بچوں کے ساتھ کوئی خاص مقابلہ نہیں تھا۔ آنے والے دِنوں میں بچوں کا ایک بینڈ "Five Stairsteps" کے نام سے مقبول ہوا۔ وہ بہتر تھے لیکن ایسا دکھائی دیتا ہے کہ وہ ایک مضبوط خاندان کی تشکیل میں ناکام رہے جس میں ہم نے کامیابی حاصل کی تھی اور بدقسمتی سے وہ بینڈ شکست و ریخت کا شکار ہو گیا تھا۔ ہم نے "ABC" کی غیر معمولی انداز میں کامیابی کے بعد یہ دیکھنا شروع کیا کہ دوسری ریکارڈ کمپنیاں ایسے بینڈز کو پروان چڑھا رہی تھی جو اُس تحریک کا حصہ بن سکیں جسے ہم نے شروع کیا تھا۔ میںان بینڈز دی پیٹرج فیملی، دی آسمنڈز، دی ڈی فرانکو فیملی کے کام سے لطف اندوز ہوا۔ دی آسمنڈز منظر نامے کا حصہ بن چکا تھا لیکن وہ یکسر مختلف طرزِ موسیقی میں پرفارم کر رہے تھے، وہ مختلف سُروں کی حسنِ ترتیب کا سنگم تشکیل دیتے اور دھیمی آواز میں گیت گاتے تھے۔ ہم جوں جوں کامیاب ہو رہے تھے، وہ اور دوسرے بینڈز ہمارا اثر قبول کر رہے تھے۔ ہم نے برا نہیں منایا۔ جیسا کہ ہم جانتے تھے کہ مقابلہ خاصا جاندار تھا۔ ہمارے اپنے رشتہ دار یہ سوچتے تھے کہ ہم گندی مچھلی تھے۔ مجھے یاد ہے کہ میں اس قدر چھوٹا تھا کہ انہوں نے میرے کھڑے ہونے کے لئے خصوصی طور پر سٹینڈ بنوایا تھا تاکہ میں مائیکرو فون تک پہنچ سکوں، اُس کے اوپر میرا نام کندہ تھا۔ مائیکرو فون اس قدر چھوٹے نہیں ہوئے تھے کہ میری عمر کے بچے اُس تک پہنچ سکتے۔ چنانچہ میں بچپن میں اس سٹینڈ کے اوپر کھڑا ہوکر دل کی گہرائیوں سے گیت گاتا رہااور اس دوران دوسرے بچے باہر کھیل رہے ہوتے تھے۔ )جاری ہے )

