میسی نے پہلے ہی میچ میں اپنی ٹیم انٹرمیامی کو آخری لمحات میں شاندار جیت سے ہمکنار کرادیا

لاہور ( ڈیلی پاکستان آن لائن) ارجنٹائن کو فیفا ورلڈکپ جتوانے والے لیونل میسی نے پہلے ہی مقابلے میں انٹرمیامی کو جیت دلوادی۔

پیرس سینٹ جرمن (پی ایس جی) سے معاہدہ ختم ہونے کے بعد امریکی فٹبال کلب انٹر میامی کو جوائن کرنیوالے لیونل میسی نے کروز ازول کے خلاف میچ میں شاندار گول داغ کر ٹیم کو فتح سے ہمکنار کروایا۔میچ کے آغاز پر انٹرمیامی نے 44 ویں منٹ میں گول سکور کرکے برتری حاصل کی تاہم 65 منٹ میں یوریل انٹونا نے گول داغ کر کروز ازول کو میچ واپسی کروائی تاہم میچ کے اختتامی لمحات میں لیونل میسی نے 94 منٹ میں فری کک پر گول سکور کرکے ٹیم کو جیت دلوائی۔میسی کی ٹیم میں شمولیت کے بعد یہ پہلی فتح ہے، گروپ رائونڈ انٹرمیامی اگلے میچ میں اٹلانٹا یونائیٹڈ کے مدمقابل آئے گی۔

El primer gol de Messi con Inter Miami ????????????????



Messi scores in his first match with the club to give us the lead in the 94th minute. pic.twitter.com/pI7bYjEK63