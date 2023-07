کراچی(ڈیلی پاکستان آن لائن)وزیر ٹرانسپورٹ سندھ شرجیل میمن نے کہاہے کہ پیپلز بس سروس کیلئے مزید نئی بسیں کراچی پہنچ گئیں۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر اپنے ٹوئٹ میں شرجیل میمن نے کہاکہ کراچی پہنچنے والی بسیں پیپلز بس سروس کے نئے روٹس پر چلیں گی، آئندہ چند روز میں نئے روٹس پر پیپلزپارٹی سروس شروع کردی جائے گی، وزیر ٹرانسپورٹ کا کہنا تھا کہ اگست اور اکتوبر میں مزید بسوں کی کھیپ کراچی پہنچے گی، شہریوں کو بہتر، سستی ٹرانسپورٹس سروس فراہم کرنا ترجیح ہے،ان کا کہناتھا کہ پیپلزپارٹی ، سندھ حکومت کا وعدہ ہے پبلک ٹرانسپورٹ کے شعبے کو بہتر کیا جائے گا۔

#Karachi - Good news, once again! New fleet of Buses arrived in karachi, which will allow the start of new routes in just a few days by the Transport Department government of Sindh allowing further ease, access and mobility for the public. To add further, more buses will be… pic.twitter.com/nlTCMaca38