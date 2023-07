37 سال بعد ورلڈ جونیئر سکواش چیمپئن میں پاکستان کی جیت، حمزہ خان کیلئے لاکھوں روپے انعام کا اعلان ہوگیا

پشاور(ڈیلی پاکستان آن لائن) اسکوائش کے میدان میں 37سال بعد پاکستان کا پرچم بلند کرنے والے حمزہ خان کیلئے لاکھوں روپے انعام کا اعلان ہو گیا۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر پشاور زلمی کے مالک جاوید آفریدی نے اسکوائش کے میدان میں طویل عرصے بعد کامیابی پر پاکستانیوں کو مبارکباد دی ۔

جاوید آفریدی نے کہا کہ چیمپئن حمزہ خان ہمیں آپ پر فخر ہے، انہوں نے زلمی فاؤنڈیشن کی جانب سے ورلڈجونیئر سکوائش چیمپئن حمزہ خان کیلئے 10لاکھ روپے انعام کا اعلان کیا۔

CONGRATULATIONS PAKISTAN.

HAMZA KHAN YOU THE CHAMP BOY.

PROUD OF YOU.



Rs 1M TOKEN OF APPRECIATION FROM Zalmi Foundation @FoundationZalmi @iamhamzakhan21 #HamzaKhan #ZalmiFoundation https://t.co/bklx3kMhfJ