37سال بعد سکواش ٹرافی پاکستان کس کی وجہ سے واپس آئی ؟ ریحام خان نے بتادیا

لاہور ( ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان تحریک انصاف (پی ٹی آئی) چیئرمین کی سابقہ اہلیہ ریحام خان نے ورلڈ جونیئر سکواش چیمپئن شپ جیتنے پر خوشی کا اظہار کیا ہے۔

اپنے ٹوئٹر پیغام میں ریحام خان نے کہا کہ ایک مرتبہ پھر ٹرافی پشتون سکواش ہیروز کی وجہ سے واپس آئی ہے۔ریحام خان نے مزید کہا کہ ورلڈ جونیئر سکواش چیمپئن شپ جیتنے والے حمزہ خان بھی جہانگیر خان اور جان شیر خان کے نقش قدم پر ہیں۔واضح رہے کہ پاکستان کے حمزہ خان مصر کے کھلاڑی کو ہرا کر ورلڈ جونیئر سکواش چیمپئن بن گئے۔ حمزہ نے فائنل میچ میں مصر کے محمد زکریا کو 1-3 سے شکست دی۔37 سال بعد کوئی پاکستانی کھلاڑی ورلڈ جونیئر سکواش چیمپئن شپ جیتنے میں کامیاب ہوا ہے۔اس سے قبل 1986ءمیں جان شیر خان نے یہ ٹائٹل جیتا تھا۔

Once again the trophy comes back where it belongs!!! Pushtun squash heroes have always brought us glory. Der Alaaa Hamza Khan in the footsteps of Jahangir Khan & Jansher Khan!!! ???? https://t.co/ceYsnnNWdE