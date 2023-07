جالندھر (ڈیلی پاکستان آن لائن) بھارت میں پولیس اہلکارکا اپنے ہی ساتھیوں کے خلاف انوکھا احتجاج دیکھنے میں آیا ،بھارتی پنجاب کے شہر جالندھر میں پولیس اہلکار اپنے ہی تھانے پر کرپشن کا الزام لگاتے ہوئے احتجاجاًسڑک کے درمیان لیٹ گیا جس سے ٹریفک جام ہو گئی اور گزرنے والوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔

بھارتی میڈیا کے مطابق مذکورہ پولیس اہلکار ایک شخص کو گرفتار کر کے بھوگ پور تھانے لے گیا تھا، تاہم اگلے دن اس شخص کے بارے میں پوچھنے پر ساتھی اہلکار اسے تسلی بخش جواب نہ دے سکے جس پر اس نے احتجاج کرنے کا فیصلہ کیا۔پولیس اہلکار نے ہائی وے پر گاڑیاں روکیں اور ٹریفک روکنے کے لیے ہائی وے کی 4 لین میں رسی بھی باندھی تاہم ایک ساتھی پولیس اہلکار کے ڈانٹنے پر رسی کھولنے کے بعد پولیس اہلکار ایک بس کے سامنے لیٹ گیا تھا۔

بھارتی میڈیا کے مطابق بھوگ پور پولیس اسٹیشن کے انچارج کا کہنا ہے کہ اہلکار گرفتارشخص کو جھگڑے کے معاملے پر تھانے لایا تھا جس کےبعد اس شخص نے ضمانت کی درخواست دی تو اسے رہا کر دیا گیا۔

