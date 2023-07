 شاباش لڑکو ، پرچم بلند رکھو ، وزیراعظم کا ایمرجنگ ایشیا کپ جیتنے پر قومی ٹیم کیلئے پیار بھرا ٹویٹ

لاہور ( ڈیلی پاکستان آن لائن) وزیراعظم شہباز شریف نے ایمرجنگ ایشیا کپ جیتنے پر پاکستان شاہینز ٹیم کو مبارکباد دی۔

وزیراعظم شہباز شریف نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر لکھا کہ کھیلوں کے میدان سے ایک اور اچھی خبر ہے، اس بار ہمارے نوجوان کرکٹ ہیروز نے ہندوستان کو پچھاڑ کر ایمرجنگ ایشیا کپ کا تاج اپنے سر سجا لیا ہے۔انہوں نے لکھا کہ اس سے ظاہر ہوتا ہے ہمارے نوجوان کتنے پرجوش اور پرعزم ہیں، میں پہلے سے کہیں زیادہ پرعزم ہوں زیادہ سے زیادہ سہولت کے ذریعے کھیلوں کے فروغ کو ترجیح دوں گا۔آخر میں وزیراعظم شہباز شریف نے لکھا کہ شاباش لڑکو، پرچم بلند رکھو۔

Yet another exciting news from the sports arena. This time it is our young cricketing heroes who downed India to win the crown of Emerging Asia Cup.



This just goes to show how passionate & resolute our youths are. I am determined more than ever before to prioritize the… pic.twitter.com/WB3660tdBE