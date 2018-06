اداکارہ مہوش حیات کا محترمہ بے نظیر بھٹو پر فلم بنانے کا اعلان ، بختاور بھٹو بھی میدان میں آگئی، دبنگ اعلان کردیا

کراچی(ویب ڈیسک) پاکستان کی سابق وزیراعظم شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی زندگی پربننے والی فلم پراعتراض اٹھاتے ہوئے ان کی صاحبزادی بختاور بھٹو نے فلم کی ٹیم کے خلاف ایکشن لینے کا اعلان کردیا۔

گزشتہ روزاداکارہ مہوش حیات نے اپنی انسٹاگرام پوسٹ کے ذریعے محترمہ بے نظیربھٹو کی زندگی پر بننے والی فلم میں کام کرنے کی تصدیق کی تھی جس کے بعد یہ خبر محض چند گھنٹوں میں پورے میڈیا پرچھاگئی تھی۔ مہوش حیات کے اس اعلان کے بعد سوشل میڈیا صارفین کی جانب سے بھی ان کے فیصلے کو سراہا جارہا تھا اور کہا جارہا تھا کہ مہوش حیات محترمہ شہید بے نظیربھٹو کی تصویر پیش کرنے کے لیے بالکل صحیح اداکارہ ہیں تاہم بے نظیر بھٹو کی بیٹی بختاور بھٹو کو مہوش حیات اورفلم کی ٹیم کا یہ فیصلہ پسند نہیں آیا اورانہوں نے ٹوئٹر پر سخت الفاظ میں اپنی والدہ کی زندگی پربننے والی فلم پراعتراض اٹھایا ہے۔

Certainly no consent from her living heirs/children was sought. Absolutely unacceptable and we will be taking action against it. https://t.co/onq9F4xgYT

بختاوربھٹو نے ٹوئٹ کرتے ہوئے کہا کہ ان کی والدہ کی زندگی پربننے والی فلم کے حوالے سے ان کے وارث اوربچوں سے کسی قسم کی رضامندی نہیں لی گئی، یہ ہمارے لیے بالکل بھی قابل قبول نہیں ہے اورہم اس کے خلاف ایکشن لیں گے۔

To clarify rumours circulating.There is a project at the very early stages of development about your amazing mother. This cannot and will not be done without the consent or blessing of the family.I am sure that the team involved will be in touch before they progress further..1/2