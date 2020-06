کورونا وائرش کا شکار شاداب خان نے مداحوں کیلئے پیغام جاری کر دیا

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) عالمگیر موذی وباءکورونا وائرس کا شکار ہونے والے قومی کرکٹ ٹیم کے نوجوان آل راﺅنڈر اور پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) میں اسلام آباد یونائیٹڈ کی قیادت کرنے والے شاداب خان نے مداحوں کیلئے پیغام جاری کر دیا ہے۔

تفصیلات کے مطابق شاداب خان نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر جاری اپنے پیغام میں لکھا ”کورونا وائرس کی رپورٹ مثبت آئی ہے۔ برائے مہربانی مجھے اپنی دعاﺅں میں یاد رکھیں۔ میں بھی تمام لوگوں کی حفاظت کیلئے دعاگو ہوں، آپ سب محفوظ رہیں۔“

Tested positive for Covid19. Please remember me in your prayers. Wishing and praying for everyone’s safety. Stay safe.